"Круг света" прошел в парке Царицыно

Автор: DELUXE TV Дата публикации: 07:54

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На протяжении пяти фестивальных дней "Круга света" в парке Царицыно, на фасаде Большого Екатерининского дворца показывался видеомеппинг - предельно симпатичные и талантливо сделанные работы отечественных художников по светодизайну. Лично мне особенно понравились две работы из цикла Турецкий-Сопрано: под проекцией видеоряда и под композицию "Ля Мур" башни дворца превращались в большие вращающиеся клетки с попугаями! Кроме того, очень симпатичной мне показалась работа, что показывалась под композицию "Нежность" в исполнении того же женского коллектива группы "Хор Турецкого". К моему большому и нескрываемому сожалению, нам так и не удалось сделать полную видеозапись всех представленных особо интересных работ из-за позднего нашего приезда на данную фестивальную площадку. Ещё очень обидно, что мы так и не успели посмотреть и сделать видеозапись шоу танцующих фонтанов. Не могу не признать - это моя серьёзная недоработка. Сам себе ставлю незачёт. Однозначно.