Цементный завод чадит в городе-курорте Анапа
- Автор:
- Vitalicom
- Дата публикации:
- 09:41
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По словам мобильного репортёра, люди писали уже тонны писем в администрацию города Анапы и прокуратуру о том, что в городе-курорте созданы нечеловеческие условия для проживания жителям ЖК "Горгиппия" по улице Супсехское шоссе. "При сильном ветре на зубах скрипит песок и цемент от цементного завода," - рассказывает автор ролика.
"И сколько бы не жаловались жители в разные инстанции ни администрация ни прокуратура ничего не видит! А, может быть, у кого-то доля в этом заводике, вот и придумывают жители, клевещут окаянные?" - пишет мобильный репортёр.
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