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Цементный завод чадит в городе-курорте Анапа

Автор:
Vitalicom
Дата публикации:
09:41
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"Такая нам досталась доля!" - пишет мобильный репортёр из Анапы, который беспокоится об экологии города-курорта. Ей, по мнению автора видео, угрожает выбросы в атмосферу местного цементного завода.

По словам мобильного репортёра, люди писали уже тонны писем в администрацию города Анапы и прокуратуру о том, что в городе-курорте созданы нечеловеческие условия для проживания жителям ЖК "Горгиппия" по улице Супсехское шоссе. "При сильном ветре на зубах скрипит песок и цемент от цементного завода," - рассказывает автор ролика.

"И сколько бы не жаловались жители в разные инстанции ни администрация ни прокуратура ничего не видит! А, может быть, у кого-то доля в этом заводике, вот и придумывают жители, клевещут окаянные?" - пишет мобильный репортёр.
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