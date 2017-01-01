Цементный завод чадит в городе-курорте Анапа

Автор: Vitalicom Дата публикации: 09:41

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43 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/194038

"Такая нам досталась доля!" - пишет мобильный репортёр из Анапы, который беспокоится об экологии города-курорта. Ей, по мнению автора видео, угрожает выбросы в атмосферу местного цементного завода.По словам мобильного репортёра, люди писали уже тонны писем в администрацию города Анапы и прокуратуру о том, что в городе-курорте созданы нечеловеческие условия для проживания жителям ЖК "Горгиппия" по улице Супсехское шоссе. "При сильном ветре на зубах скрипит песок и цемент от цементного завода," - рассказывает автор ролика."И сколько бы не жаловались жители в разные инстанции ни администрация ни прокуратура ничего не видит! А, может быть, у кого-то доля в этом заводике, вот и придумывают жители, клевещут окаянные?" - пишет мобильный репортёр.