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Промывка площади перед памятником Шухову в центре столицы

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
10:14
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Промывка площади перед памятником Шухову в центре столицы. Здесь же стая голубей, которые засирают площадь, а также памятник и другие объекты. Промывщик пытался прогнать птиц струёй воды, но голуби, улетев, тут же возвращались. Пока записывал данный сюжет, два голубя попытались сесть мне на руку и у одного это получилось. Некоторое время он сидел на моей руке и я даже успел запечатлеть с ним селфи на другой телефон.

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