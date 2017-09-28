Люди не спят, а у машин срабатывают сигнализации: полёт истребителя мешает жителям Воскресенска в МО

Автор: pmlrussia Дата публикации: 12:34

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55 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/194050

Сильный шум нарушает покой жителей города Воскресенское, что в Московской области. Люди уверены, что причина - в испытательных полётах нового истребителя СУ-57. Вот, что рассказывает мобильный репортёр.Мы проживаем в Московской области, городе Воскресенске, мкр Лопатинский, ул. Комсомольская. Три недели назад над нашими домами в обеденное время начал совершать полеты военный самолёт, который создает жуткий шум, от которого просыпаются и плачут дети не только у нас но и у многих наших знакомых, даже мы взрослые вздрагиваем. Видео снято 28.09.2017 г, в районе 11.30, шум от пролетавшего военного самолета стоял очень сильный, причем он делает много кругов над городом. Из-за этого наши маленькие дети во время сна проснулись от испуга. Шум такой сильный, что срабатывают сигнализации автомобилей.Раньше полетов над нашим город и микрорайоном мы не замечали, возможно они проходили в стороне. Я точно уверен, что это нарушение норм полетов, так как самолет создает очень большой шум. Просим Вас помочь разобраться в ситуации.