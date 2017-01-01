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На территории театра Моссовета сгорел ресторан Starlite Diner

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
13:12
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Прошлой ночью на территории театра Моссовета, по адресу улица Большая Садовая, дом 16 сгорел ресторан "Starlite Diner". Огонь уничтожил практически всё, что было внутри, а также выгорела крыша. Сейчас выгоревшее здание ресторана обтянуто плотной плёнкой. У входа суетятся люди, стоят машины. Вероятно, это владельцы ресторана приехали осмотреть и подумать, что делать дальше, ремонтировать или строить новый ресторан.

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