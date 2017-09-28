(ВИДЕО) Генерального директора и бухгалтера компании "ВИМ-Авиа" доставили в СК
- Автор:
- Гринфельд Павел
- Дата публикации:
- 13:19
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Сообщается, что о задержании генерального директора Александра Кочнева и главного бухгалтера Екатерины Пантелеевой авиакомпании «ВИМ-Авиа» отчитался следственный комитет. Их доставили в Технический переулок в четверг днём. При этом, владельцы компании - Рашид и Светлана Мурсекаевы - находятся за рубежом.
Следственный комитет завел дело в отношении руководителей «ВИМ-Авиа» по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Сообщается, что их заподозрили в получении 1 млн руб. за продажу билетов, когда уже было известно, что «ВИМ-Авиа» не способна выполнять обязательства перед клиентами.
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