Акула вцепилась в живот рыбака из Флориды
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 13:46
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Как сообщается, это - про жителя Флориды, который помогал своему товарищу - достать улов из воды. Вследствие чего - очень близко познакомился с морской хищницей. Сама по себе акула - оказалась небольшой, а вот зубы у неё, похоже, весьма острые.
Рыбина неожиданно вцепилась мужчине в живот мёртвой хваткой. И, как видно на кадрах, не разжимала челюстей до тех пор, пока приятель пострадавшего - не решил проблему с помощью ножа.
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