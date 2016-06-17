Легковушка протаранила две иномарки на дороге в Карелии
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 13:49
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Сообщается, что случилось это на автотрассе в Карелии. Водитель легковушки заложил слишком крутой вираж, не справился с управлением и оказался на встречной полосе. Итог: три разбитые машины. Виновник аварии сейчас с травмами лежит в больнице.
По словам мобильного репортера, на трассе - очень много крутых поворотов, водители не всегда соблюдают скоростной режим, из-за чего и случаются подобные аварии.
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