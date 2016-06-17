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Главная  /  Репортажи  /  Легковушка протаранила две иномарки на дороге в Карелии

Легковушка протаранила две иномарки на дороге в Карелии

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
13:49
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Легковую машину занесло на повороте, в результате чего она протаранила две иномарки. ДТП попало на видео.

Сообщается, что случилось это на автотрассе в Карелии. Водитель легковушки заложил слишком крутой вираж, не справился с управлением и оказался на встречной полосе. Итог: три разбитые машины. Виновник аварии сейчас с травмами лежит в больнице.

По словам мобильного репортера, на трассе - очень много крутых поворотов, водители не всегда соблюдают скоростной режим, из-за чего и случаются подобные аварии.
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