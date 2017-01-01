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В столице пасмурно и холодно

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
14:53
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В столице наблюдается низкая облачность, все небо плотно затянуто облаками. Осень вступила в свои права и на улице значительно похолодало.

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