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Сильный порывистый ветер в Новороссийске

Автор:
vit_nvrsk
Дата публикации:
15:49
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Сильный порывистый ветер в Новороссийске. От непогоды местами пострадали слабо укреплённые постройки.

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