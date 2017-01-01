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Возгорание сухой травы произошло рядом со школой в Севастополе

Автор:
facebook1998730667075076
Дата публикации:
15:53
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Возгорание сухой травы произошло рядом со школой № 23 в Севастополе.

  • 3
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Комментарии (0)

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