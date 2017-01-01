Работы по благоустройству парка в районе Люблино
- Автор:
- Гринфельд Павел
- Дата публикации:
- 16:27
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- 45
На Краснодарской улице Юго-восточного округа Москвы, в районе Люблино проводятся работы по благоустройству парка. Рабочим предстоит заменить плитку, восстановить газоны, заменить освещение, проложить резиновое покрытие на детской площадке, оградить спортивную площадку, а также установить новые цветники и посадить кустарники. В парке рядом с храмом создадут небольшую зону с лестницей. Завершить все работы планируют до конца октября 2017 года.
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