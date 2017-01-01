На столицу надвигается похолодание

Автор: tim777 Дата публикации: 21:20

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В столице в ближайшие дни продолжится постепенное похолодание: термометры подтверждают, что осень окончательно вступила в свои права. В выходные синоптики прогнозируют ночные заморозки, да и днем становится все прохладнее. При этом в столице продолжает держаться рекордно высокое атмосферное давление, сообщает Гидрометцентр России. В пятницу оно начнет падать, и в столицу придут небольшие дожди. Ночью будет плюс пять — семь градусов, днем — около десяти. В субботу температура существенно не изменится, правда, может подняться северный ветер с порывами до 12–17 метров в секунду. В воскресенье облака начнут рассеиваться. Ночью синоптики прогнозируют понижение температуры до минус одного градуса. Днем будет от шести до 11 градусов тепла. В начале следующей недели ночные заморозки сохранятся.