Двустороннее движение вводится на улицах Трубецкая и Россолимо с 30 сентября
- Автор:
- tim777
- Дата публикации:
- 21:22
-
- 9
Такое решение приняли, чтобы уменьшить перепробег. Кроме того, с таким предложением в Окружную комиссии по безопасности дорожного движения префектуры ЦАО много раз обращались муниципальные депутаты.
Автомобилистов просят быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.
Ранее сообщалось, что двустороннее движение введут с 13 сентября, но дату перенесли.
- 9
Комментарии (0)