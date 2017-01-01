Двустороннее движение вводится на улицах Трубецкая и Россолимо с 30 сентября

Автор: tim777 Дата публикации: 21:22

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9 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/194080

Новую схему движения введут с 30 сентября на двух улицах в Хамовниках — Россолимо и Трубецкой. Машины поедут в обе стороны на участке Трубецкой улицы от дублера Комсомольского проспекта до улицы Ефремова, а также на участке улицы Россолимо от улицы Льва Толстого до улицы Тимура Фрунзе.Такое решение приняли, чтобы уменьшить перепробег. Кроме того, с таким предложением в Окружную комиссии по безопасности дорожного движения префектуры ЦАО много раз обращались муниципальные депутаты.Автомобилистов просят быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.Ранее сообщалось, что двустороннее движение введут с 13 сентября, но дату перенесли.