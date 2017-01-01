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Главная  /  Репортажи  /  Двустороннее движение вводится на улицах Трубецкая и Россолимо с 30 сентября

Двустороннее движение вводится на улицах Трубецкая и Россолимо с 30 сентября

Автор:
tim777
Дата публикации:
21:22
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Новую схему движения введут с 30 сентября на двух улицах в Хамовниках — Россолимо и Трубецкой. Машины поедут в обе стороны на участке Трубецкой улицы от дублера Комсомольского проспекта до улицы Ефремова, а также на участке улицы Россолимо от улицы Льва Толстого до улицы Тимура Фрунзе.
Такое решение приняли, чтобы уменьшить перепробег. Кроме того, с таким предложением в Окружную комиссии по безопасности дорожного движения префектуры ЦАО много раз обращались муниципальные депутаты.

Автомобилистов просят быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что двустороннее движение введут с 13 сентября, но дату перенесли.

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