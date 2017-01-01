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Главная  /  Репортажи  /  Скачок напряжения стал причиной остановки поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии метро

Скачок напряжения стал причиной остановки поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии метро

Автор:
AlTeg()
Дата публикации:
21:00
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По предварительной информации причиной остановки движения на Серпуховско-Тимирязевской линии метро стал скачок напряжения и автоматическое включение системы защиты. После проведения регламентных процедур повторной проверки системы электроснабжения, движение поездов возобновилось. На место прибыли оперативные службы города. На станции Севастопольская и вестибюле метро чувствуется слабый запах гари.

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