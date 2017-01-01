Мебельный комбинат загорелся в городе Чехов

"Вода, вода": последствия урагана "Ирма" на юге Флориды сняли на видео

В Астрахани городской пляж превратили в свалку

Пожар произошёл в Эрмитаже в Санкт-Петербурге (ВИДЕО)

Мотоциклист предотвратил попытку суицида на Минском шоссе в Москве

Приближающиеся смерчи напугали экипаж корабля на Дальнем Востоке

Водитель "Porsche" устроил дрифт на газоне у главного здания МГУ

В Сочи после дождя затопило проезжую часть

Новая эстакада открылась через железнодорожные пути Павелецкого направления на юге Москвы

8 человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом на трассе М4 в Видном

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Концерт артистов Краснодарского края на Манежной площади

Концерт артистов Краснодарского края на Манежной площади

Автор:
Uwis
Дата публикации:
21:24
  • 5
  • 0

«Дни Краснодарского края» открылись сегодня в Москве, их приурочили к 80-летию образования региона.

  • 5
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

9 0
21:22 | tim777
Двустороннее движение вводится на улицах Трубецкая и Россолимо с 30 сентября
16 0
21:20 | tim777
На столицу надвигается похолодание
32 0
15:00 | LaimeLaim
Подготовка сцены и оборудования к вечернему концерту на Манежной площади