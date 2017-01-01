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Главная  /  Репортажи  /  Москва уже получила 100 низкопольных трамваев "Витязь-М"

Москва уже получила 100 низкопольных трамваев "Витязь-М"

Автор:
Uwis
Дата публикации:
22:25
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В Москву поступило 100 низкопольных трамваев «Витязь-М» из 300, запланированных к поставке до конца 2019 года. Сегодня новые трамваи работают уже на семи маршрутах. Новые составы вмещают до 260 пассажиров, в салоне расположено 60 мест для сидения. Вагоны оборудованы системой климат-контроля, спутниковой навигацией, камерами видеонаблюдения, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств. Трамвайные вагоны “Витязь-М” российского производства впервые вышли на столичные улицы в марте этого года. Новый транспорт, который уже успели полюбить москвичи, работает без турникетов - вход осуществляется во все двери. Оплачивать проезд необходимо с помощью валидаторов, расположенных в салоне. Для входа и выхода пассажиры пользуются специальными кнопками со световой индикацией на дверях.

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