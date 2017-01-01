Открытие спецпроекта "Киноклуб" в Академии Н.С. Михалкова

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 01:55

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15 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/194087

28 сентября состоялось открытие и первое заседание спецпроекта «Киноклуб» в Академии Н.С. Михалкова.Это новый проект Академии кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова : цель которого изучение киноискусства, тематические просмотры и коллективные обсуждения фильмов.В программе открытия были представлены студенческие режиссерские работы Н.С. Михалкова.Короткометражный фильм «Девочка и вещи» (1967, 8 мин)- черно-белый. Квартира полностью заполнена различными вещами: бигуди, магнитофон, бокалы, картины, окно, за которым параллельно обстановке комнаты происходит своя жизнь-зимний пейзаж. И всего одна актриса-героиня маленькая девочка, которая с помощью различных вещей познает мир. Фильм без слов, но по эмоциям девочки можно понять, что она чувствует, что ее интересует или пугает.Курсовая работа студента-режиссера Н.С.Михалкова « И эти губы, и глаза зеленые» (1967, 23 мин) снят по мотивам одноимённого рассказа американского писателя Джерома Дэвида Сэлинджера. Чтобы создать образ Америки все необходимые атрибуты собирали всей группой : кто-то принес кресла, а кто-то плакаты. Фильме только три роли Артур («муж») — Лев Дуров, Ли («друг») — Александр Пороховщиков, Джоан («жена») —Маргарита Терехова. Это история несчастной любви немолодого американца и его жены, которая любит вечеринки и веселую жизнь, и друга американца, который становится-любовником жены своего друга. Трогательная и в тоже время сложная картина, показывает взаимоотношения между людьми: их чувства, эмоции.Также была показана дипломная работа Н.С.Михалкова «Спокойный день в конце войны» (1968, 31 мин.) погружает зрителя в 1944 год, где в заброшенной церквушке отсиживаются два раненных солдата один из них наивный-мечтатель, добрый и открытый из Вологды, второй циничный и уставший сержант. В этом месте на первый взгляд все тихо, но в какой-то момент появляются немцы. И тихий мирный день становится очередным витком войны.После каждого показа фильма Никита Сергеевич комментирует и рассказывает интересные и уникальные моменты, как в то время проходили съемки, какие были ощущения и эмоции.На открытии присутствовали журналисты, слушатели Академии и все желающие, можно было задать вопросы и получить ответы.