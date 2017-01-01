Фестиваль "Дни Краснодарского края" торжественно открылся в четверг в Москве

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В четверг, 28 сентября, на Манежной площади торжественно открылся фестиваль под названием "Дни Краснодарского края". В этом месяце Краснодарский край отметил свое 80-летие. Атмосферу праздника создал коллектив государственного академического ансамбля "Кубанский казачий хор", исполнивший всеми любимые песни и представивший несколько танцевальных номеров. Некоторые зрители не смогли удержаться на месте и бросились в пляс. Фестиваль продлится еще несколько дней, до 1 октября.