Фестиваль "Дни Краснодарского края" торжественно открылся в четверг в Москве
- Автор:
- Alex_tih
- Дата публикации:
- 01:58
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В четверг, 28 сентября, на Манежной площади торжественно открылся фестиваль под названием "Дни Краснодарского края". В этом месяце Краснодарский край отметил свое 80-летие. Атмосферу праздника создал коллектив государственного академического ансамбля "Кубанский казачий хор", исполнивший всеми любимые песни и представивший несколько танцевальных номеров. Некоторые зрители не смогли удержаться на месте и бросились в пляс. Фестиваль продлится еще несколько дней, до 1 октября.
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