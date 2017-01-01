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Фестиваль Круг Света 2017 завершился фейерверком

Автор:
DELUXE TV
Дата публикации:
12:41
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Сорокаминутным фейерверком от японских пиротехников, феерично в прямом смысле слова завершился в минувшую среду 27 сентября Седьмой Московский фестиваль КРУГ СВЕТА 2017 Восхитительное впечатление от последнего аккорда праздника света испортила отвратительная организация со стороны московских властей. Организаторы не позаботились, чтобы закрыть затон для судоходства на время запуска салютов. Предприимчивые дельцы не упустили возможность подсуетиться, и перекрыли двумя прогулочными теплоходами всю роскошную панораму затона для пришедших на праздник сотен тысяч зрителей! Кроме того, после самого фейерверка выехать из Строгино практически не было возможности: трамваи не ездили в сторону Щукино, автобусы мёртво стояли в пробках, а единственная станция метро "Строгино" разрывалась от давки, образовавшейся в результате естественного желания зрителей наконец-то попасть к себе домой... Была бы моя воля, собственными руками кастрировал бы всех заместителей мэра Собянина.

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