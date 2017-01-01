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На станции метро "Бульвар Рокоссовского" установили новые турникеты

Автор:
Uwis
Дата публикации:
11:00
  • 18
  • 1

На станции метро "Бульвар Рокоссовского" установили новые турникеты.

  • 18
  • 1

Комментарии (1)

  • Artem_077
    11:13
    Как в воду глядел)
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