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Главная  /  Репортажи  /  ЦОДД в качестве эксперимента установил в Москве уменьшенные дорожные знаки со смещёнными креплениями

ЦОДД в качестве эксперимента установил в Москве уменьшенные дорожные знаки со смещёнными креплениями

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
11:25
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ЦОДД в качестве эксперимента установил в Москве дорожные знаки со смещенными креплениями. Об этом журналистам сообщил заместитель руководителя дирекции организации дорожного движения ЦОДД Николай Чередниченко. «ЦОДД в целях улучшения комфортного передвижения пешеходов по тротуарной части установил дорожные знаки со смещенными креплениями», - сказал Н.Чередниченко. Он пояснил, что смещенные крепления позволяют не размещать знаки посередине тротуара, а смещать их ближе к стенам зданий. В зоне эксперимента перенесено порядка 30 стоек под дорожные знаки. «Итоги эксперимента планируется подвести в декабре 2017 г. Если эксперимент будет признан успешным, такие знаки будут установлены во всех местах с узкими тротуарами», - добавил Н.Чередниченко. На видео Чередниченко Николай Сергеевич, заместитель руководителя дирекции организации дорожного движения.

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