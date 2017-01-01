Река Лена в Усть-Куте покрыта нефтяными пятнами (ВИДЕО)
- Автор:
- Аноним
- Дата публикации:
- 11:23
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По словам автора видео, в Усть-Куте река покрылась масляными пятнами. При этом, как сообщает мобильный репортёр, нефтяные разводы на воде сохраняются уже не первый месяц: "Все это показывалось весной по "России-24". Прошло уже четыре с лишним месяца, ситуация не изменилась," - рассказывает очевидец.
По мнению местного жителя, причина загрязнения водоёма - в непрекращающемся разливе нефтепродуктов на Лене. Участок реки находится сразу за усть-кутской нефтебазой: "Прямо в нескольких километрах". А кругом - стоят наливные суда.
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