Река Лена в Усть-Куте покрыта нефтяными пятнами (ВИДЕО)

Автор: Аноним Дата публикации: 11:23

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29 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/194095

Экологическая катастрофа произошла на реке Лена в Иркутской области. Об этом сообщает мобильный репортёр, который прислал эти кадры с места ЧП.По словам автора видео, в Усть-Куте река покрылась масляными пятнами. При этом, как сообщает мобильный репортёр, нефтяные разводы на воде сохраняются уже не первый месяц: "Все это показывалось весной по "России-24". Прошло уже четыре с лишним месяца, ситуация не изменилась," - рассказывает очевидец.По мнению местного жителя, причина загрязнения водоёма - в непрекращающемся разливе нефтепродуктов на Лене. Участок реки находится сразу за усть-кутской нефтебазой: "Прямо в нескольких километрах". А кругом - стоят наливные суда.