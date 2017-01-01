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Река Лена в Усть-Куте покрыта нефтяными пятнами (ВИДЕО)

Автор:
Аноним
Дата публикации:
11:23
  • 29
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Экологическая катастрофа произошла на реке Лена в Иркутской области. Об этом сообщает мобильный репортёр, который прислал эти кадры с места ЧП.

По словам автора видео, в Усть-Куте река покрылась масляными пятнами. При этом, как сообщает мобильный репортёр, нефтяные разводы на воде сохраняются уже не первый месяц: "Все это показывалось весной по "России-24". Прошло уже четыре с лишним месяца, ситуация не изменилась," - рассказывает очевидец.

По мнению местного жителя, причина загрязнения водоёма - в непрекращающемся разливе нефтепродуктов на Лене. Участок реки находится сразу за усть-кутской нефтебазой: "Прямо в нескольких километрах". А кругом - стоят наливные суда.
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