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Поле с мусором горит в станице Гиагинской Республики Адыгея (ВИДЕО)

Автор:
Rupor
Дата публикации:
12:16
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Дымом заволокло трассу в Гиагинском районе Республики Адыгея. По словам мобильного репортёра, здесь горит поле с мусором.

Как сообщает местный житель, пожар на окраине станицы Гиагинской длится уже вторые сутки. Интенсивное неконтролируемое сжигание мусора происходит на огромной площади. На кадрах видно, что в серой дымке - весь горизонт. По мнению автора видео, распространению огня и дыма способствует сильнейший ветер. Люди опасаются, что горение может угрожать расположенной в нескольких километрах от очага станице. "А учащиеся местной школы уже задыхаются от запаха гари в воздухе," - рассказывает мобильный репортёр.

Однако, по словам автора видео, ни одна инстанция не принимает мер по ликвидации возгорания. "В местной пожарной части и администрации считают, что никакой опасности для населённого пункта нет, и отвечают, что никаких мер предпринимать не собираются," - пишет мобильный реопртёр.
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