Поле с мусором горит в станице Гиагинской Республики Адыгея (ВИДЕО)
- Автор:
- Rupor
- Дата публикации:
- 12:16
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Как сообщает местный житель, пожар на окраине станицы Гиагинской длится уже вторые сутки. Интенсивное неконтролируемое сжигание мусора происходит на огромной площади. На кадрах видно, что в серой дымке - весь горизонт. По мнению автора видео, распространению огня и дыма способствует сильнейший ветер. Люди опасаются, что горение может угрожать расположенной в нескольких километрах от очага станице. "А учащиеся местной школы уже задыхаются от запаха гари в воздухе," - рассказывает мобильный репортёр.
Однако, по словам автора видео, ни одна инстанция не принимает мер по ликвидации возгорания. "В местной пожарной части и администрации считают, что никакой опасности для населённого пункта нет, и отвечают, что никаких мер предпринимать не собираются," - пишет мобильный реопртёр.
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