Поле с мусором горит в станице Гиагинской Республики Адыгея (ВИДЕО)

Автор: Rupor Дата публикации: 12:16

59

59 0

59

59 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/194099

Дымом заволокло трассу в Гиагинском районе Республики Адыгея. По словам мобильного репортёра, здесь горит поле с мусором.Как сообщает местный житель, пожар на окраине станицы Гиагинской длится уже вторые сутки. Интенсивное неконтролируемое сжигание мусора происходит на огромной площади. На кадрах видно, что в серой дымке - весь горизонт. По мнению автора видео, распространению огня и дыма способствует сильнейший ветер. Люди опасаются, что горение может угрожать расположенной в нескольких километрах от очага станице. "А учащиеся местной школы уже задыхаются от запаха гари в воздухе," - рассказывает мобильный репортёр.Однако, по словам автора видео, ни одна инстанция не принимает мер по ликвидации возгорания. "В местной пожарной части и администрации считают, что никакой опасности для населённого пункта нет, и отвечают, что никаких мер предпринимать не собираются," - пишет мобильный реопртёр.