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Главная  /  Репортажи  /  Автобус влетел в столб на проспекте Андропова, уходя от столкновения с такси

Автобус влетел в столб на проспекте Андропова, уходя от столкновения с такси

Автор:
denis947
Дата публикации:
12:02
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На юге Москвы произошло ДТП с участием пассажирского автобус. Как рассказал водитель автобуса он двигался по проспекту Андропова в сторону области. С улицы Нагатинская в средний ряд вылетел автомобиль такси. Водитель автобуса попытался избежать столкновения и влетел в ограждение и врезался в столб. К счастью никто из пассажиров серьезно не пострадал, медпомощь никому не потребовалась. Для эвакуации автобуса на место прибыл грузовой эвакуатор.

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