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Акулы окружили учёных у побережья Багамских островов

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
12:04
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Ученые, которые исследуют затонувшие корабли у побережья Багамских островов, оказались в окружении акул.

Как видно на кадрах, целая стая хищников, а их было несколько десятков, плавала рядом с дайверам. И мужчинам пришлось сохранять железное спокойствие, чтобы не спровоцировать нападение. Ведь в этом случае шансы подняться на поверхность были бы равны нулю.

Позже один из ученых сообщил, что столкнулся с подобным впервые за все 30 лет погружений. По его словам, у исследователей сложилось ощущение, что они попали в вихрь из акул. К счастью, все дайверы без проблем смогли подняться с 20-метровой глубины.
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