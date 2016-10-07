Акулы окружили учёных у побережья Багамских островов
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 12:04
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Как видно на кадрах, целая стая хищников, а их было несколько десятков, плавала рядом с дайверам. И мужчинам пришлось сохранять железное спокойствие, чтобы не спровоцировать нападение. Ведь в этом случае шансы подняться на поверхность были бы равны нулю.
Позже один из ученых сообщил, что столкнулся с подобным впервые за все 30 лет погружений. По его словам, у исследователей сложилось ощущение, что они попали в вихрь из акул. К счастью, все дайверы без проблем смогли подняться с 20-метровой глубины.
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