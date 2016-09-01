Женщину сняли с рейса из-за аллергии на собак в аэропорту Балтимора
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 12:14
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Одну из пассажирок - за считанные минуты до вылета сняли с рейса. Причём - в крайне грубой форме. Буквально - выволокли её под руки. После того - как она отказалась покинуть салон самостоятельно. Ну а причина - неоднозначная. Как выяснилось, девушка - страдает от аллергии на собачью шерсть. А в лайнере - как раз оказались сразу два чьих-то питомца. Пострадавшая - начала требовать их убрать. И, как говорят, устроила настоящую истерику.
Сообщается, что в результате инцидента - в Лос-Анджелес пассажир не полетела.
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