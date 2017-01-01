Двухэтажный коттедж горит в ТиНАО

Автор: Разведчик Дата публикации: 12:52

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Загорелся двухэтажный коттедж в плане 12 м на 12 м в д. Дудкино. Пожар начался на мансардном этаже, после чего пламя стало стремительно распространяться под кровлей. Густой белый дым заметили соседи, они и вызвали пожарных. На момент прибытия пожарных в огне оказалась наибольшая часть кровли и второго этажа на общей площади 100 кв. м. Тушение было начато как внутри дома так и на кровле. К ликвидации возгорания привлекаются 7 пожарно-спасательных подразделений. Движение по Киевскому шоссе в районе пожара затруднено.