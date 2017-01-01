Всемирный День Сердца проходит в Москве
- Автор:
- Гринфельд Павел
- Дата публикации:
- 13:12
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Несмотря на достигнутые успехи по снижению смертности в Российской Федерации от сердечно-сосудистых заболеваний, они продолжают занимать лидирующие позиции среди общих причин, приводящих к летальным исходам. На это влияет множество факторов, в том числе нездоровый образ жизни, игнорирование первых признаков заболевания и нежелание периодически обследоваться у специалистов.
В НМИЦ ПМ разработана специальная программа в рамках Дня открытых дверей, призывающую обратить внимание на здоровье, на работу самого главного органа – сердца, бесплатно пройти обследования и оценить состояние своего здоровья.
Главной задачей является информирование общества об опасности и факторах риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также пропаганда здорового образа жизни, инициирование профилактических мер во всех группах населения.
В рамках данного мероприятия каждый желающий сможет получить информацию о факторах риска сердечно-сосудистых заболеваний, узнать свой рост, массу тела, а также измерить артериальное давление. Программой акции предусмотрена также тематическая викторина, участники которой получат памятные подарки и сувениры. На протяжении всего мероприятия будут проводиться консультации специалистов по медицинской профилактике.
Интервью: Лавренова Евгения - врач эндокринолог-диетолог ФГБУ "НМИЦ ПМ" Минздрава России.
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