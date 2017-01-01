Всемирный День Сердца проходит в Москве

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 13:12

40

40 0

40

40 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/194107

29 сентября в ФГБУ «НМИЦ профилактической медицины» Минздрава России состоится День открытых дверей, приуроченный ко Всемирному дню сердца. Во многих странах проводится День Сердца для привлечения всеобщего внимания к проблемам сердечно-сосудистых заболеваний.Несмотря на достигнутые успехи по снижению смертности в Российской Федерации от сердечно-сосудистых заболеваний, они продолжают занимать лидирующие позиции среди общих причин, приводящих к летальным исходам. На это влияет множество факторов, в том числе нездоровый образ жизни, игнорирование первых признаков заболевания и нежелание периодически обследоваться у специалистов.В НМИЦ ПМ разработана специальная программа в рамках Дня открытых дверей, призывающую обратить внимание на здоровье, на работу самого главного органа – сердца, бесплатно пройти обследования и оценить состояние своего здоровья.Главной задачей является информирование общества об опасности и факторах риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также пропаганда здорового образа жизни, инициирование профилактических мер во всех группах населения.В рамках данного мероприятия каждый желающий сможет получить информацию о факторах риска сердечно-сосудистых заболеваний, узнать свой рост, массу тела, а также измерить артериальное давление. Программой акции предусмотрена также тематическая викторина, участники которой получат памятные подарки и сувениры. На протяжении всего мероприятия будут проводиться консультации специалистов по медицинской профилактике.Интервью: Лавренова Евгения - врач эндокринолог-диетолог ФГБУ "НМИЦ ПМ" Минздрава России.