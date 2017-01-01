Прохладная осень в Москве

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 13:39

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В Москву пришла прохладная осень. Небо плотно затянуто облаками. На улице дует холодный северо-западный ветер. Атмосферное давление повышено и составляет 763 мм рт. ст. Температура держится на отметке +7℃. По сообщению синоптиков, в выходные в столице сохранится прохладная погода. Местами пройдут небольшие дожди. Столбик термометра в субботнее утро покажет +9℃, днём +10℃, а уже вечером температура опустится до +7℃.