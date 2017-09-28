Взрывы и выбросы пепла: в Гватемале проснулся вулкан Фуэго
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 13:29
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На кадрах видно, как серый столб поднимается на высоту до 5 километров над уровнем моря. Отметим, что вулкан находится всего в 50-ти километрах от столицы страны. Власти призывают жителей и туристов быть осторожными. Как минимум не приближаться к Фуэго - в том числе ради зрелищных фотографий и видео.
Сообщается, что об эвакуации населения пока речи не идёт. Однако вулкан считается одним из самых активных в Гватемале. В январе 2016-го года временно закрывали аэропорт Аурора из-за извержения.
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