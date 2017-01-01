Вокруг света за минуту: космонавт снял Землю на видео с борта МКС
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 13:41
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Сообщается, что ролик смонтирован из множества фотографий, которые делались со скоростью один кадр в секунду. Получилось невероятное путешествие по земному шару. Можно увидеть множество городов, которые представляют собой огромные светящиеся точки. При этом, больше всего пользователей впечатлили вспышки.
Как пояснил Сергей Рязанский, это молнии, которые сверкают в небе над Аргентиной, Бразилией и Италией. Добавлю, это видео разошлось по всем мировым СМИ.
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