Нарисованные на дороге латки запечатлели на видео в Волгоградской области
- Автор:
- AlexeyLevchenko
- Дата публикации:
- 14:08
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По словам автора видео, кадры сняты на трассе Р-220 - на участке пути между Московской трассой и микрорайоном Гумрак, где находится аэропорт. Автомобилист рассказывает, что на протяжении семи километров ему встречались не поставленные, а нарисованные латки.
"Хотя три месяца назад на этой дороге делали капремонт, и она на данный момент находится в хорошем состоянии," - отмечает автор видео. Зачем рабочим пришлось покрасить проезжую часть - для мобильного репортёра - загадка.
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