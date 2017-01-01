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Нарисованные на дороге латки запечатлели на видео в Волгоградской области

Автор:
AlexeyLevchenko
Дата публикации:
14:08
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Дорожники удивили автомобилистов Волгоградской области. Там мобильный репортёр заметил на асфальте нарисованные латки.

По словам автора видео, кадры сняты на трассе Р-220 - на участке пути между Московской трассой и микрорайоном Гумрак, где находится аэропорт. Автомобилист рассказывает, что на протяжении семи километров ему встречались не поставленные, а нарисованные латки.

"Хотя три месяца назад на этой дороге делали капремонт, и она на данный момент находится в хорошем состоянии," - отмечает автор видео. Зачем рабочим пришлось покрасить проезжую часть - для мобильного репортёра - загадка.
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