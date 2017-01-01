Нарисованные на дороге латки запечатлели на видео в Волгоградской области

Автор: AlexeyLevchenko Дата публикации: 14:08

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46 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/194114

Дорожники удивили автомобилистов Волгоградской области. Там мобильный репортёр заметил на асфальте нарисованные латки.По словам автора видео, кадры сняты на трассе Р-220 - на участке пути между Московской трассой и микрорайоном Гумрак, где находится аэропорт. Автомобилист рассказывает, что на протяжении семи километров ему встречались не поставленные, а нарисованные латки."Хотя три месяца назад на этой дороге делали капремонт, и она на данный момент находится в хорошем состоянии," - отмечает автор видео. Зачем рабочим пришлось покрасить проезжую часть - для мобильного репортёра - загадка.