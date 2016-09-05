Кусок скалы с альпинистами обрушился в Калифорнии
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 13:55
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Мобильные репортеры сообщают о том, что на опасном склоне в момент происшествия были несколько десятков человек. Погиб как минимум один скалолаз, и еще один получил травмы. По словам очевидцев, за секунды до обрушения ничего не предвещало беды. Туристы двигались по своим маршрутам и вдруг практически на их головы начали сыпаться камни. Многотонный кусок скалы сполз вниз и засыпал часть склона. Свидетелям удалось запечатлеть ЧП на видео.
Сейчас на месте происшествия, как видно на кадрах, работают спасатели.
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