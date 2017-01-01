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Главная  /  Репортажи  /  Памятник офтальмологу Святославу Фёдорову открыли в Москве

Памятник офтальмологу Святославу Фёдорову открыли в Москве

Автор:
Max_019
Дата публикации:
14:03
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29 сентября на территории межотраслевого научно-технического комплекса «Микрохирургия глаза» на севере столицы открыли памятник выдающемуся офтальмологу Святославу Фёдорову. В церемонии приняли участие министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Помимо Скворцовой, в открытии памятника приняли участие представители Госдумы, Совета Федерации, директора федеральных медицинских учреждений, вдова академика Ирэн Фёдорова, руководство и сотрудники МНТК «Микрохирургия глаза», родные и близкие Фёдорова, его ученики, известные деятели науки и искусства. Бронзовый монумент Святослава Фёдорова «встречает» посетителей столичного центра. Автор памятника – Светлана Фарниева. В этом году исполнилось 90 лет со дня рождения учёного, общественного и политического деятеля Святослава Федорова, который дал импульс нескольким направлениям, без которых нельзя представить современную офтальмологию. Благодаря его достижениям Россия остаётся одним из лидеров по данному профилю.

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