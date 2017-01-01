В Великобритании подорвали две трубы тепловой электростанции
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 14:02
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Сообщается, что они демонтировали сразу две трубы - на заброшенной и уже давно не используемой по значению тепловой электростанции. Привели в действие несколько предварительно установленных там взрывных устройств. Так, что огромные конструкции - рухнули одна за другой, рассыпаясь на части, словно игрушечные, - и поднимая гигантские клубы пыли.
Получилось, как видно на кадрах, действительно очень эффектно.
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