Губернатор Московской области А. Воробьёв открыл путепровод в Водниках

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40 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/194120

В пятницу, 29 сентября, губернатор Московской области Андрей Воробьёв дал старт рабочему движению по путепроводу у платформы «Водники» Савёловского направления МЖД. Путепровод разгрузит последнее проблемное место в Долгопрудном.Общая протяжённость новой дороги составит 1,5 километра, по 2 полосы в каждую сторону. Эстакада соединит проспект Пацаева и Московскую улицу, минуя железнодорожный переезд, на котором сегодня скапливаются километровые пробки, в которых можно было потерять от 40 до 50 минут.Объект построен в рамках проекта «Свободный переезд» губернаторской программы «Наше Подмосковье». Общий объём инвестиций составил 2,5 миллиарда рублей.