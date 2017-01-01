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Главная  /  Репортажи  /  Губернатор Московской области А. Воробьёв открыл путепровод в Водниках

Губернатор Московской области А. Воробьёв открыл путепровод в Водниках

Автор:
Max_019
Дата публикации:
14:13
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В пятницу, 29 сентября, губернатор Московской области Андрей Воробьёв дал старт рабочему движению по путепроводу у платформы «Водники» Савёловского направления МЖД. Путепровод разгрузит последнее проблемное место в Долгопрудном.
Общая протяжённость новой дороги составит 1,5 километра, по 2 полосы в каждую сторону. Эстакада соединит проспект Пацаева и Московскую улицу, минуя железнодорожный переезд, на котором сегодня скапливаются километровые пробки, в которых можно было потерять от 40 до 50 минут.

Объект построен в рамках проекта «Свободный переезд» губернаторской программы «Наше Подмосковье». Общий объём инвестиций составил 2,5 миллиарда рублей.
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