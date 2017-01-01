ЦОДД сделали "парковку-ловушку" для водителей на Пролетарском проспекте

Автор: denis947 Дата публикации: 14:24

96

96 0

На юге Москвы на Пролетарском проспекте, д. 18 у станции метро "Кантемировская" ЦОДД устроили очередную "ловушку" для водителей, которые решили запарковаться в кармане у дома № 18, прямо напротив входа в центр госуслуг "Мои документы". Карман для парковки в этом месте существовал много лет и там всегда парковались автомобили, никому не мешая. Вдоль Пролетарского проспекта установлены знаки 3.27 "Остановка, стоянка запрещена", но по словам сотрудников АМПП, по правилам разметки и знаков водителей не могут заехать в данный парковочный карман и оставить там автомобиль, поэтому машины оттуда эвакуируются на штрафстоянку. Дорожная разметка в этом месте сделана так, что автомобили могут заехать к дому № 18 и оттуда выехать на Пролетарский проспект и тем самым оставить машину в кармане, но эти действия считаются правонарушением и в течение всего дня с данного места все автомобили эвакуируются.