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Мощный сель снёс дом на юге Китая

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
14:48
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За кадром - громкие крики ужаса. А в кадре - жилой дом, который проседает, идёт трещинами и частично рушится - за считанные секунды.

Место действия - юг Китая. А случилось всё из-за оползня, спровоцированного затяжными ливнями. Постройка, как видно на кадрах, не удержалась на размякшей почве. И теперь - для жилья не пригодна.

Впрочем, есть тут и позитивный момент: внутри в момент ЧП - никого не было. Люди - почувствовали неладное и успели выбежать наружу.
Ничуть не меньше - повезло героине этого ролика. Китайской свинье, которая также едва не стала жертвой стихийного бедствия.

Мощные селевые потоки - смысли животное с возвышения. И тут же - начали заливать сверху. Однако перепуганной хавронье - всё-таки удалось выбраться из вязкой жижи - и перебраться подальше от этого грязепада, на безопасный участок суши.



Правда, о её дальнейшей судьбе - ничего не известно.



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