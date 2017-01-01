Мебельный комбинат загорелся в городе Чехов

"Вода, вода": последствия урагана "Ирма" на юге Флориды сняли на видео

В Астрахани городской пляж превратили в свалку

Пожар произошёл в Эрмитаже в Санкт-Петербурге (ВИДЕО)

Мотоциклист предотвратил попытку суицида на Минском шоссе в Москве

Приближающиеся смерчи напугали экипаж корабля на Дальнем Востоке

Водитель "Porsche" устроил дрифт на газоне у главного здания МГУ

В Сочи после дождя затопило проезжую часть

Новая эстакада открылась через железнодорожные пути Павелецкого направления на юге Москвы

8 человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом на трассе М4 в Видном

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Три медведя проверили надежность замка на мусорном баке в Калифорнии

Три медведя проверили надежность замка на мусорном баке в Калифорнии

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
15:22
  • 21
  • 0

"А ларчик просто открывался...". Впрочем, герои как басни Крылова, так и этого ролика открыть заветный замок так и не смогли.

Речь идёт о семье медведей, которых сняла на видео жительница американского штата Калифорния. Медведица вместе с двумя детьми в поисках пищи наткнулась на мусорный бак. В надежде полакомиться косолапые опрокинули контейнер, катали его по асфальту, вертели со всех сторон. Но так и не смогли добраться до содержимого ящика, покинув место схватки с пластиковым противником ни с чем.

Оказалось, что бак защищен современным замком. "Извините, ребята," - произнесла за кадром автор ролика.
  • 21
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

20 0
14:48 | mreportertv
Мощный сель снёс дом на юге Китая
23 0
13:55 | mreportertv
Кусок скалы с альпинистами обрушился в Калифорнии
66 0
26.09 14:24 | mreportertv
Китаец за рулем кабриолета удивил пользователей Сети
48 0
08.09 14:20 | mreportertv
Медвежонок решил, что он - птица, и забрался в кормушку
54 0
26.06 10:14 | polyarnyvolk
Помойка во дворе жилых домов мешает норильчанам