Три медведя проверили надежность замка на мусорном баке в Калифорнии
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 15:22
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Речь идёт о семье медведей, которых сняла на видео жительница американского штата Калифорния. Медведица вместе с двумя детьми в поисках пищи наткнулась на мусорный бак. В надежде полакомиться косолапые опрокинули контейнер, катали его по асфальту, вертели со всех сторон. Но так и не смогли добраться до содержимого ящика, покинув место схватки с пластиковым противником ни с чем.
Оказалось, что бак защищен современным замком. "Извините, ребята," - произнесла за кадром автор ролика.
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