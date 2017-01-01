Фургон протаранил две легковушки и мотоцикл на дороге в Китае
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 15:40
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Сообщается, что фургон занесло на мокрой после дождя проезжей части. Водитель потерял управление над машиной, врезался в легковушку. От удара минивэн развернуло. Он вытолкнул с дороги проезжавший мимо мотоцикл и, как видно на кадрах, врезался в легковой автомобиль.
По словам очевидцев, байкера поспешили доставить в больницу, но, к сожалению, спасти его не удалось.
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