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Фургон протаранил две легковушки и мотоцикл на дороге в Китае

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
15:40
  • 17
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Смертельное ДТП попало в объектив уличной камеры наблюдения на дороге в Китае.

Сообщается, что фургон занесло на мокрой после дождя проезжей части. Водитель потерял управление над машиной, врезался в легковушку. От удара минивэн развернуло. Он вытолкнул с дороги проезжавший мимо мотоцикл и, как видно на кадрах, врезался в легковой автомобиль.

По словам очевидцев, байкера поспешили доставить в больницу, но, к сожалению, спасти его не удалось.
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