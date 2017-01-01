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Три автомобиля столкнулись в лобовом ДТП на Кутузовском проспекте

Автор:
tim777
Дата публикации:
16:25
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29 сентября днём на западе Москвы произошло ДТП. На Кутузовском проспекте неподалеку от станции метро "Славянский бульвар" столкнулись три автомобиля. По одной из версий, водитель а/м "Форд Фокус" при движении в сторону центра не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения где лоб в лоб столкнулся с а/м "Киа Рио". От мощного удара оба автомобиля раскидало по проезжей части и в них врезался а/м "Рено Кангу". В результате ДТП пострадавший - водитель а/м "Киа" с места ДТП был госпитализирован. Из-за ДТП движение транспорта по Кутузовскому проспекту в направлении области было затруднено на несколько часов. Позднее аварийные автомобили были эвакуированы двумя грузовиками с тросами и постепенно движение транспорта восстановилось.

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