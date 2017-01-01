Пасмурная прохладная погода в столице

Автор: tim777 Дата публикации: 17:21

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В столице установилась пасмурная прохладная погода. Ожидаются небольшие дожди, утром в воскресенье возможен туман. Такой прогноз на ближайшие два дня сделали синоптики. Об этом рассказали в погодном центре "Фобос". По данным сотрудников метеослужбы, в предстоящие выходные установится антициклон, а центральная и южная часть региона окажутся во власти обширной циклонической депрессии, местами провоцирующей осадки. Специалисты уточнили, что в Москве будет облачно с прояснениями. В ночь на субботу температура воздуха составит плюс 5–7 градусов, а в воскресенье ночью столбики термометров опустятся до нуля. Днем температура воздуха составит 8–10 градусов тепла. Ранее синоптики сообщили, что в ближайшие двое суток погода в столичном регионе будет неустойчивой с возможными дождями, а температура будет на градус ниже климатической нормы