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День туризма прошёл в провинции Хэйлунцзян в Китае

Автор:
Lanhua
Дата публикации:
17:51
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Конференция на правительственном уровне прошла в провинции Хэйлунцзян с участием бизнесменов в сфере туризма.

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