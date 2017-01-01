Концерт в рамках проекта "Музыка на вокзале" на Ленинградском вокзале

Автор: Uwis Дата публикации: 17:16

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Концерт на Ленинградском вокзале, посвященный очередной годовщине начала жд сообщения между Москвой и Санкт-Петербургом.