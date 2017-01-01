Ход работ по реставрации башен Кремля

Автор: tim777 Дата публикации: 17:22

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В столице продолжаются реставрационные работы башен Кремля. В настоящее время строительными лесами огорожены Царская, Набатная и Константино-Еленинская башни. Специалисты уже начали исследования состояния фундаментов стен и башен в этих местах и провели геофизическую разведку. Для этого было проделано специальное бурение, заложены специальные исследовательские шурфы. Вскоре будет определён объём работ, необходимый для реставрации надземной части стены. По словам собеседника mos.ru, Кремлёвской цитадели как уникальному архитектурному памятнику не уделялось достаточного внимания в советские времена. Его впервые начали приводить в порядок лишь в 90-х годах прошлого столетия. Но тогда стены не столько реставрировали, сколько ремонтировали. Тогда же их кирпичную кладку впервые покрыли специальным защитным составом. Современная Кремлёвская стена была возведена на месте белокаменной стены Дмитрия Донского в 1485–1495 годах при великом князе Иване III. Её общая протяжённость составляет 2235 метров. Высота сооружения колеблется от 6,5 до 19 метров, а толщина — от 3,5 до 6,5 метра.