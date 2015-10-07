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Закрытие сезона обсерватории в ЦПКиО им.Горького

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
17:49
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Сезон наблюдения за звёздами и планетами подходит к концу. 30 сентября последний день, когда можно посетить обсерваторию в ЦПКиО им.Горького.

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