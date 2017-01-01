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Оттенки осени в Москве

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
18:04
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Сейчас можно в городе увидеть все оттенки осени от ярко зелёного до красного. Природный художник только начинает раскрашивать город в незабываемые осенние тона.

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Комментарии (0)

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