Оттенки осени в Москве

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 18:04

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Сейчас можно в городе увидеть все оттенки осени от ярко зелёного до красного. Природный художник только начинает раскрашивать город в незабываемые осенние тона.