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Cбор урожая кукурузы в Подмосковье

Автор:
denis947
Дата публикации:
18:12
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Процесс сбора урожая кормовой кукурузы в Ленинском районе Московской области, снятый беспилотником.

  • 16
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