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Пушкинскую набережную украсили осенними цветами в вазонах

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
19:28
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Пушкинскую набережную украсили осенними цветами в вазонах, создав атмосферу уюта и позитива.

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